Capodrise in apprensione per Adele, scomparsa a 15 anni: "Vi prego di contattarmi" Cronaca 26 Febbraio 2021

Ansia e apprensione nel Casertano per la scomparsa di una giovane di 15 anni. Si chiama Adele e l’appello è partito dai familiari che hanno divulgato un messaggio sui social network per chiedere aiuto a ritrovarla.

La quindicenne sarebbe sparita dalle 15 del 25 febbraio da casa, nel comune di Capodrise. Secondo i familiari la ragazza potrebbe aver preso un treno da Marcianise in direzione Napoli. Con se aveva soldi e documenti e indossava una tuta nera.

L’appello della famiglia di Adele

La richiesta è rivolta a chiunque sappia qualcosa o la veda anche per caso è di contattare le forze dell’ordine e avvertire di aver visto la ragazza. “CAPODRISE : È SCOMPARSA ADELE. GENITORI IN TENSIONE. PARLA IL PADRE ” LEUCI FRANCO” :”Ho bisogno di aiuto ieri dalle 15 da Capodrise è scomparsa mia Figlia, ha 15 anni vestiva con una tutta nera a strisce bianche e scarpe adidas nere. Si chiama Adele, ha portato con sé solo il telefonino e presumiamo abbia preso il treno da Marcianise nel pomeriggio ,vi prego chiunque l’abbia vista in stazione o che la vede di contattarmi al numero 3770873682“, questo il post della famiglie.