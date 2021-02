0 Facebook Prof sgrida l’alunna durante esame in videoconferenza, interviene la madre: il web si schiera con il docente News 25 Febbraio 2021 11:48 Di Sveva Scalvenzi 3'

Il video del professore che sgrida un’alunna durante un esame in videoconferenza di Medicina è diventato virale sui social e ha creato un acceso dibattito. Il filmato mostra lo svolgimento di una prova orale, che però non sarebbe andata a buon fine. Dopo che la studentessa ha risposto male a una domanda, il docente si è adirato facendole notare che aveva detto una ‘fesseria’.

Prof sgrida alunna durante esame in videoconferenza

I toni, che possiamo definire coloriti, del professore non sono piaciuti all’alunna e alla madre che ha assistito a tutto l’esame. Quando la ragazza ha chiesto al suo prof di non mortificarla e il docente le ha fatto notare che al sesto anno di Medicina non dovrebbe dire certe cose: “Eh figlia mia, al sesto anno parli di divisione cellulare del morto? Ma che ti devo dire? T’hannà arrestà?”, la signora ha scelto di intervenire.

La polemica

Il siparietto ha diviso il popolo del web, c’è chi difende l’alunna e chi invece si è schierato dalla parte del docente. In tanti poi hanno accusato la madre di esseri intromessa in una situazione che non le riguardava. “La studentessa frequenta l’Università non le scuole elementari“, dice chi ha difeso il professore. Un professore che riprende un alunno per una risposta scorretta durante un esame, è qualcosa che capita praticamente in ogni università, così come nei licei. Ma nell’epoca dei social, in cui tutto è condivisibile e ogni cosa è soggetta al processo degli utenti, accade che qualcosa che potrebbe essere definita normale, diventi oggetto di critiche perché amplificata da quello ‘spirito critico’ che contraddistingue la comunicazione attuale.

Dalla parte del prof o dell’alunna? Partendo dal presupposto che un video del genere non andava condiviso in rete, non vuole essere questo il luogo per schierarsi da una parte o dall’altra.

C’è da dire, però, che spesso le reazioni ‘colorite’ dei docenti aiutano gli studenti ad affacciarsi al mondo reale, una partaccia a scuola, o come in questo caso durante un esame, non ha mai fatto male a nessuno. Non dimentichiamo, poi, che i professori sono chiamati a valutare la preparazione degli studenti e non possono esimersi dal dare un giudizio. Si potrebbe dire che c’è modo e modo di esprimere un pensiero, ma se dovesse nascere ogni volta una polemica per una ‘partaccia più ‘vivace’, non ci sarebbe una fine, e in fondo una ramanzina ‘più spinta’ potrebbe anche essere funzionale al percorso di crescita professionale. Altro discorso è se la scena diventa virale e l’episodio viene messo alla gogna sul web.

Il video dell’esame in cui il prof sgrida la sua alunna