0 Facebook Prof sbotta contro la ragazza, il video è virale, arriva la risposta: “Ci sono stati disagi” Cronaca 25 Febbraio 2021 20:24 Di redazione 2'

Ha fatto il giro dei social un video che riprende un esame universitario in Medicina in versione Dad. Protagonista della vicenda un docente dell’Università ‘Vanvitelli’ di Caserta, che fa una domanda a una studentessa e quando quest’ultima non risponde correttamente sbotta. “Professore lei mi mortifica”, dice la ragazza.

“E che ti devo dire? Tu devi andare a fare il medico, sei al sesto anno e mi parli ancora di divisione cellulare nel morto? Ma t’hanna arrestà”. La madre della ragazza compare poi nel video difendendo la figlia contro il prof e dicendole che quest’ultima era stata mortificata. La donna, che si è qualificata come medico, rimprovera al professore di aver ripreso in modo troppo aggressivo la figlia dopo una risposta sbagliata. Il video del litigio è poi finito online, senza alcun autorizzazione delle due parti coinvolte ed è diventato virale.

Non si conosce l’identità dell’autore della pubblicazione, ma diversi studenti partecipavano a quel video. Sulla vicenda è intervenuta una nota dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, in cui si spiega come “il video sia stato mandato online in maniera illecita, senza alcun consenso o autorizzazione delle persone coinvolte”. “Le immagini che stanno girando – si sottolinea – evidenziano un momento di tensione e incomprensione tra studentessa e docente, che è stato poi ampiamente superato nei giorni successivi”. “Il Rettore – si legge nel comunicato – ha incontrato immediatamente la studentessa non appena ne ha fatto richiesta. La studentessa ha rappresentato soprattutto la difficoltà che è scaturita dalla diffusione di queste immagini e il proprio disagio personale. Il Rettore, in questa ottica, si impegna a fare chiarezza tra quanto avvenuto tra la studentessa e il docente e manifesta tutto il suo disappunto nei confronti di chi ha pubblicato il video in maniera impropria”.