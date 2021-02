0 Facebook Si dimenticano del Covid, promessa di matrimonio in hotel: il blitz e le sanzioni Cronaca 23 Febbraio 2021 14:19 Di redazione 1'

Promessa di matrimonio in hotel. 14 sanzioni covid. i Carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia hanno sanzionato 14 persone perché sorprese a festeggiare una promessa di matrimonio in un noto hotel della costa, in violazione del decreto anti.contagio.

Anche il titolare della struttura è stato multato. La scoperta è frutto dei costanti servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli. L’hotel è stato diffidato alla chiusura.