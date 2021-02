0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 13.314 nuovi casi e 356 vittime Cronaca 23 Febbraio 2021 17:44 Di redazione 1'

In aumento i nuovi casi di Covid-19 in Italia ma cala la percentuale tamponi-positivi. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.314 nuovi casi positivi a fronte dei 9.630 di ieri. In calo il numero dei tamponi, oggi sono stati 303.850 contro i 170.672 di ieri, con un rapporto test/positivi che scende a 4,3 dal 5,6 per cento di ieri.

I morti sono 356, in aumento rispetto a ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 96.348. Gli attualmente positivi sono 387.948 (+45) con 18.155 ricoverati con sintomi (+145) e 2.146 in terapia intensiva (+28). Sono poi 12.898 le persone guarite o dimesse. Quanto alle Regioni, in Lombardia sono stati rilevati 2.480 casi, in Emilia Romagna 1.588 e in Campania 1.436.