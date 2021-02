0 Facebook Incidente a Napoli, anziani travolti da uno scooter: tre le persone ferite Incidente a via Giordano Bruno. Feriti marito, moglie e l'uomo alla guida del mezzo. Sul posto 3 ambulanze e la municipale. Traffico bloccato Cronaca 22 Febbraio 2021 19:30 Di Andrea Aversa 2'

Erano circa le 18.30 quando uno scooter guidato da un uomo di circa 50 anni ha investito in via Giordano Bruno una coppia di coniugi entrambi anziani. La coppia avrà avuto poco più di 70 anni. Tutti e tre sono finiti malamente sull’asfalto.

Immediata la reazione dei passanti che hanno fermato il traffico e allarmato il 118. Intanto, in molti, hanno prestato i primi soccorsi per tutti e tre i feriti. Sul posto sono poi giunte tre ambulanze e gli agenti della Polizia Municipale. Gli operatori sanitari hanno provveduto al trasporto in ospedale dei due anziani e del centauro.

Incidente a via Giordano Bruno

Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, una persona è stata trasportata al’Ospedale del Mare e due al Cardarelli. Dopo pochi minuti è arrivata anche la figlia della coppia, visibilmente scossa e col viso rigato dalle lacrime. Le condizioni di tutti e tre sono stabili e nessuno è parso in pericolo di vita. Solo la donna pare abbia riportato una grave frattura alla gamba.

Mentre la figlia calmava e rassicurava i genitori che urlavano dal dolore, i vigili urbani hanno effettuato i normali accertamenti del caso.

sul posto Sveva Scalvenzi, sue le fotografie