Stefano De Martino e il flirt con Melissa Satta: la showgirl racconta tutta la verità News 20 Febbraio 2021 09:31

Melissa Satta e Stefano De Martino. L’ex moglie di Kevin Prince Boateng è stata accostata al bel conduttore di Rai Due. La Satta ha partecipato a una puntata di Stasera tutto è possibile, il programma che conduce l’ex marito di Belen Rodriguez e subito via con il gossip.

L’ex Velina di Striscia la notizia ha deciso di rivolgersi al suo avvocato di fiducia per difendere la propria privacy. Nella nota che la Satta ha condiviso sul suo account Instagram si parla di notizia assolutamente falsa e destinata unicamente a richiamare l’attenzione morbosa dei lettori.

L’avvocato di Melissa Satta ha fatto sapere che il finto gossip su Stefano De Martino ha costituito per la sua assistita un danno e un grave imbarazzo a carattere personale, familiare e professionale. La 35enne non ha mai nascosto una certa preoccupazione per il figlio Maddox, che a breve compirà sette anni e ha sofferto parecchio per la separazione dei suoi genitori. La seconda nel giro di pochi anni.

