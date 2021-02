0 Facebook Donna uccisa a coltellate nel suo negozio: si cerca il compagno, colpiti addome e collo News 20 Febbraio 2021 09:25 Di redazione 1'

Drammatico episodio avvenuto lo scorso pomeriggio della giornata odierna a Genova. Clara Ceccarelli, 69enne del posto, è stata uccisa all’interno del suo negozio situato in via Colombo, in pieno centro città.

Secondo le prime informazioni, Clara è stata colpita con almeno due coltellate che l’hanno raggiunta al collo e all’addome, ferendola mortalmente. Sul posto, sono subito intervenuti i paramedici del 118, ma al loro arrivo non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Insieme ai soccorritori, sono giunti anche gli agenti della Polizia che hanno avviato le indagini necessarie per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Stando a quanto si apprende, al momento dell’omicidio non c’erano clienti all’interno del negozio di pantofole della 69enne. Alcuni passanti, però, hanno visto un uomo fuggire dall’esercizio commerciale e hanno cercato di fermarlo. Non si esclude l’ipotesi di una rapina finita male, ma al momento si batte la pista di un’aggressione per motivi sentimentali. Infatti, la polizia sta cercando di rintracciare l’ex compagno della vittima, che la perseguitava da tempo.