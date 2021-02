Morto ex del Napoli, il Covid gli aveva portato via tutte e due le gambe: lutto nel calcio

Addio a Mauro Bellugi: l’ex difensore dell’Inter, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni del Covid, è morto a Milano. Aveva da poco compiuto 71 anni.

Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter, e per un anno anche al Napoli, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19.

Bellugi era stato ricoverato in ospedale il 4 novembre scorso, le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane fino a richiedere l’intervento chirurgico per le complicanze.