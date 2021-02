0 Facebook Il drammatico lutto colpisce Barbara D’Urso: “Sei meraviglioso, uomo, padre, marito per sempre” News 20 Febbraio 2021 15:26 Di redazione 1'

E’ morto Mauro Bellugi, l’ex difensore dell’Inter, militato anche nel Napoli per un anno, è passato poi a fare l’opinionista in diversi salotti televisivi sportivi. Pochi giorni fa Barbara d’Urso gli aveva dedicato una slot nel programma Live – Non è la d’Urso. Nel talk era stata raccontata la sua battaglia contro il Covid che, assieme a una malattia pregressa, lo aveva condotto all’amputazione di entrambe le gambe.

Operazione eseguita all’ospedale Niguarda di Milano,. Le cause della scomparsa sarebbero da ricercare in una serie di infezioni sopravvenute dopo l’amputazione degli arti inferiori.

Le parole di Barbara D’Urso sono state toccanti: “Metto questa foto perché qui sorridi .. nonostante tutto quello che ti stava succedendo.. sorridi e canti con me.. come sempre….la canzone di Modugno… e quanto ridevi e quanto cantavi… !!!!! Sei un esempio Mauro… uomo , padre, marito .. ed amico meraviglioso… per sempre”.