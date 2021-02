0 Facebook La Campania diventa zona arancione, la comunicazione di Speranza: passaggio anche per Emilia Romagna e Molise Cronaca 19 Febbraio 2021 16:54 Di redazione 1'

Le voci di un passaggio della Campania in zona arancione erano iniziate a circolare a partire da questo venerdì mattina, ma adesso arriva la conferma del ministro Roberto Speranza che ha annunciato quali saranno le regioni che cambieranno colore.

Da quando diventa arancione la Campania

“Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise”, queste le parole del ministro Speranza che sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmera’ in giornata una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 21 febbraio.

Vincenzo De Luca poco fa in diretta aveva definito questo passaggio “inevitabile”, invitando la popolazione al massimo rigore “altrimenti si diventa rossi subito”. Dunque, da domenica 21 la Campania, dopo oltre un mese in zona gialla, tornerà in arancione. Non sarà più consentito il consumo al tavolo in ristoranti e bar e sarà permesso solo l’asporto.