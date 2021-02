0 Facebook “Stai attenta p*****a”, minacciata mamma ‘No Dad’ a Napoli: “Non ho paura, vi denuncio” Minacciata mamma 'No Dad' a Napoli. Manuela Del Frate Esposito: "Questo è l'accanimento che si è scatenato dal dibattito sulla scuola" Cronaca 18 Febbraio 2021 10:48 Di Andrea Aversa 2'

Ha trovato un messaggio intimidatorio ed ha immediatamente sporto denuncia alle autorità competenti. Manuela Del Frate Esposito, cittadina, mamma e Coordinatrice del ‘Movimento Scuole Aperte, non si è fatta scoraggiare dalla minaccia ricevuta.

“Questo è l’accanimento scaturito dal dibattito legato all’istruzione – ha detto Manuela a VocediNapoli.it – come se le scuole fossero l’unico luogo dove è possibile contrarre il coronavirus. Quando invece molti istituti si sono attrezzati in modo tale da riprendere le lezioni in tutta sicurezza“.

Minacciata mamma ‘No Dad’ a Napoli

Manuela non si è persa d’animo, la voce al telefono era vivace e squillante: “Ho denunciato il fatto, non ho paura – ci ha spiegato al telefono – spero che i filmati delle videocamere di sorveglianza possano essere di aiuto agli inquirenti“.

Ecco cosa ha scritto e pubblicato sul suo profilo Facebook: “Avete dimostrato ancora una volta il livello di cultura e di civiltà di alcuni elementi melitesi, di quella parte malata della città…Vi ringrazio per avermi dato tanta importanza da scomodarvi, addirittura, per lasciarmi un gentile pensiero come buongiorno questa mattina! Dopo formale denuncia alle autorità competenti, volevo informarvi che nella zona è attiva la videosorveglianza H24…(complimenti volponi!)“.

Il post su Facebook