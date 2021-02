0 Facebook Incidente a Napoli, dipendente Asia muore mentre lavora: “Addio Gerardo, un gran dolore” Cronaca 18 Febbraio 2021 09:11 Di redazione 2'

Cordoglio per il tragico incidente nel quale ha trovato la morte il dipendente Gerardo Gramaglia di Asia Napoli: “Esprimiamo profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto il dipendente Gerardo Gramaglia e siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento segnato dal dolore. Sappiamo che le parole non possono lenire la vostra grande sofferenza ma desideriamo che sappiate che tutta l’azienda vi è vicina e partecipa al vostro lutto”.

Con queste parole, il Consiglio di Amministrazione nelle persone della Presidente Maria de Marco, dell’Amministratore Delegato Claudio Crivaro e del consigliere Daniele Fortini, esprimono il loro cordoglio dopo aver appreso della morte, dopo la corsa in ospedale, del 54enne dipendente di Asia Napoli, avvenuta questa notte in Via Mancini, in prossimità di Piazza Garibaldi, durante lo svolgimento del servizio di raccolta.

“Tutta l’Azienda – aggiunge il Consiglio di Amministrazione – assicurerà la massima collaborazione alle autorità competenti circa l’individuazione delle cause che hanno determinato il terribile incidente”.