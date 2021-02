0 Facebook Draghi ottiene la fiducia alla Camera: 535 sì, 56 no e 5 astenuti Politica 18 Febbraio 2021 21:49 Di redazione 1'

La Camera dei deputati ha votato la fiducia al governo guidato da Mario Draghi. I voti a favore sono stati 535, i contrari 56, gli astenuti 5.

Draghi ottiene la fiducia alla Camera

Come gia’ accaduto ieri al Senato, anche alla Camera i voti di fiducia ottenuti da Mario Draghi, pari a 535, non raggiungono il record incassato dal governo di Mario Monti, che ottenne 556 si’ a Montecitorio. Draghi si posiziona al terzo posto per voti favorevoli al suo governo, dopo Monti e il governo Andreotti IV