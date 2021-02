0 Facebook Entra nella cabina di Comando della Vesuviana, la risposta del giovane: “Nulla di male, non volevo rubare il treno” Cronaca 17 Febbraio 2021 17:55 Di redazione 2'

“Voi avete pubblicato il video ma credo di non aver fatto nulla di male. Ho trovato la porta aperta e sono entrato. Mica volevo rubare il treno“, è stata questa la risposta data dal ragazzino entrato nella cabina di comando della Circumvesuviana, dopo che il suo video pubblicato su TikTok è diventato virale.

Il caso e le polemiche sono scoppiate ieri dopo che sul web ha iniziato ha girare questo filmato. Le immagini hanno mostrato un adolescente all’interno della cabina di pilotaggio del treno che si divertiva come se stesse ad un parco giochi.

La risposta di De Gregorio

Il video di un ragazzo che si introduce irregolarmente, forzando la porta dalla carrozza viaggiatori, nella cabina di comando di un treno della circumvesuviana, sta facendo il giro del web. Naturalmente parliamo di una cabina disattivata, in quanto si tratta di un treno a doppia carrozza dove il comando di tutto il treno è nella cabina anteriore.

Tuttavia il video è di effetto, il ragazzo si diverte e si compiace come se stesse ad un parco giochi. Stiamo sporgendo denuncia alle forze dell’ordine e credo che il ragazzo sarà a breve individuato. Non si può derubricare il fatto ad una bravata.

Ci auguriamo misure forti ed esemplari per lui e per chi ne ha la responsabilità genitoriale. Si dice “dovete controllare”. Abbiamo telecamere ovunque, quando qualcuno viene individuato cosa succede? Lancio di pietre, atti osceni in luogo pubblico, vandalismo: purtroppo troppo spesso non succede nulla a chi compie questi atti.

Cosi facendo vince il senso di impunità. I controlli preventivi ovunque sono impossibili. Serve maggiore severità per chi viene beccato per favorire la cultura del rispetto e della legalità.