Lutto a Benevento per la scomparsa di Alessandro Triunfo, medico anestesista dell’ospedale ‘San Pio’, morto improvvisamente a 42 anni.

La comunità medica dell’ospedale fa sapere che la morte è “avvenuta – scrivono in una nota di cordoglio – per complicanze da patologia non covid”.

Il dottor Triunfo lascia la moglie e due amatissimi figli. La sua morte lascia l’intera comunità attonita. Il direttore generale del nosocomio di Benevento Mario Nicola Vittorio Ferrante, lo ricorda così: “Alessandro aveva una grande personalità. Serio, competente, profondo nelle sue analisi e sintesi cliniche, mai supponente, simpatico, sorridente, gentile, generoso, disponibile nei confronti di tutti, era apprezzato ed amato da pazienti e colleghi.

Per tutto questo, la sua traccia rimarrà per sempre nei nostri cuori, come un orientamento positivo per tutti. In questo momento di grande dolore, mi stringo in un affettuoso abbraccio alla moglie ed ai figli, e, nel farlo, rinnovo la vicinanza di tutta la nostra Azienda”.