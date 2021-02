0 Facebook Elisabetta Gregoraci ‘esausta’: “Me ne vado su un’isola deserta”. Ma è tutto uno scherzo Spettacolo 16 Febbraio 2021 14:37 Di redazione 2'

E’ una Elisabetta Gregoraci esausta e avvilita quella apparsa nel video di anticipazioni de Le Iene. La show girl è stata vittima di uno scherzo, che farà sicuramente ridere i suoi tanti followers, ma che ha poco divertito la diretta interessata.

Qual è stato lo scherzo ad Elisabetta Gregoraci

L’ex moglie di Flavio Briatore, convinta che le avessero hackerato il suo seguitissimo profilo Instagram, ha detto: “Non ce la posso fare, non dormo più la notte. Mi sono rotta i c***, me ne vado su un’isola privata”. A ‘rubarle’ l’account, però, era stato Nicolò De Vitis che con la complicità della sorella di Elisabetta, Marzia, ha messo su uno scherzo che ha innervosito non poco la show girl.

La risposta di Elisabetta alla sorella

Intanto, mentre Elisabetta cercava di capire come fare a recuperare l’account, sul suo profilo iniziavano a comparire messaggi contro i concorrenti del Grande Fratello Vip. La show girl se l’è poi presa con la sorella: “Perché non fai una storia tu che sei mia sorella? Scrivi che stiamo risolvendo il problema con la polizia”. Ma Marzia si è rifiutata di darle una mano e le ha detto: “Ma a cosa serve, così non recuperi il profilo. E se te lo bloccano?”. “Ma che me ne f***, tanto peggio di così…”, le parole sconfortate della Gregoraci, che sembrava senza speranza finché non ha saputo che in realtà era tutto uno scherzo. Solo allora ha tirato un sospiro di sollievo.