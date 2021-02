0 Facebook Lutto in Campania, il grande cuore di Massimo si è spento: addio al farmacista di tutti Cronaca 15 Febbraio 2021 09:26 Di Andrea Aversa 1'

Una delle persone più amate e conosciute dalla propria comunità. Non solo peer la sua professionalità. Massimo Grisi, infatti, è ricordato come una persona per bene, solare e sempre disponibile. Come riportato da Il Mattino, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere.

Grisi è deceduto a causa di una grave problema di salute peggiorato nelle ultime settimane. Il farmacista di Colliano era ricoverato presso l’ospedale di Nocera Inferiore. Grisi, che viveva vicino Salerno, è stata una personalità molto conosciuta anche in ambito sportivo.

Anche suo padre era stato farmacista, sempre a Colliano. Come ricordato dal Vicesindaco Gerardo Strollo: “Fondamentale fu l’apporto di Massimo alla squadra Pro Colliano, quando questa si fondó. Ne fu dirigente fino all’incarico in federazione”.