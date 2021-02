0 Facebook ‘Mina Settembre’ non finirà, pronta la seconda stagione: le anticipazioni e quando andrà in onda Mina Settembre seconda stagione. È già in programmazione la produzione del nuovo capitolo della serie napoletana di successo Spettacolo 13 Febbraio 2021 21:12 Di redazione 2'

Ci siamo, la notizia può essere già intesa come ufficiale: ci sarà una seconda stagione di ‘Mina Settembre‘. La serie di successo, solo in parte ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni e ambientata a Napoli, avrà un secondo capitolo.

Confermato il cast, con Serena Rossi che indosserà i panni della protagonista. A svelarne date e indiscrezioni è stato Fabrizio Cestaro, sceneggiatore della serie tv in occasione di un’intervista rilasciata a Fanpage.

Mina Settembre seconda stagione

“Siamo a lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare. L’unica cosa che posso dire è che, dal punto di vista sentimentale, nella seconda stagione Mina farà una scelta tra Claudio e Domenico. È una delle battaglie che abbiamo combattuto con la Rai. Nel momento in cui finisci la prima stagione con l’indecisione della protagonista, secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato. Mina prenderà una decisione, questo ve lo posso assicurare.

Rivedrete proprio tutti gli attori da Serena Rossi – ovviamente – a Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti fino a Davide Devenuto. Non ci sono dubbi. Devo dire che il cast è stato fatto veramente bene. Sono tutti bravissimi. L’obiettivo è quello di fare passare meno tempo possibile rispetto alla messa in onda.

La produzione ha stabilito una data ma non posso dirla perché è soggetta a una serie di variabili che non dipendono da noi. Però sarà a strettissimo giro. Sì, le riprese nel 2021 e la messa in onda sicuramente il prossimo anno“.