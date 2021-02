0 Facebook Dramma in Campania, travolto e ucciso mentre attraversava la strada: la comunità piange per Antonio Cronaca 13 Febbraio 2021 21:48 Di redazione 1'

Aveva 70 anni ed era uno dei simboli di Maddaloni. Il casertano è stato sconvolto dalla triste notizia: il 70enne Antonio non ce l’ha fatta. L’anziano è stato vittima di un violento incidente: un’auto l’ha travolto e ucciso mentre attraversava la strada.

Antonio è stato investito a pochi metri dalla biforcazione per entrare verso Maddaloni o proseguire verso via Forche Caudine, Benevento o la Fondo Valle Isclero. Come riportato da Il Mattino, il 70enne è deceduto poco tempo dopo l’arrivo in ospedale.

È atteso l’esito dell’alcol test fatto al giovane automobilista.