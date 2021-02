0 Facebook Dal Parlamento al Commissario Ricciardi, l’attore ex grillino Acunzo nella bufera: “Non può farlo” Spettacolo 13 Febbraio 2021 23:58 Di redazione 2'

È stato eletto alle ultime elezioni tra le file del Movimento 5 Stelle. Ma Nicola Acunzo più che per essere un parlamentare, è noto per essere un attore. Il 46enne nato a Varese di padre napoletano, dopo aver abbandonato le truppe grilline per trasferirsi nel Gruppo Misto, è ancora seduto sopra una poltrona causa di forti polemiche.

Come riportato da Il Riformista, Acunzo è membro della Commissione di Vigilanza Rai. Qui è scattata la questione: il 46enne nonostante abbia un ruolo all’interno del servizio pubblico televisivo, interpreta un personaggio all’interno di una serie nuova e di successo: Il Commissario Ricciardi.

La serie in onda sulla Rai è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Acunzo interpreta un agente vicino al Questore Garzo. Il 46enne è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per non aver restituito i rimborsi così come previsto dalle regole grilline.

Tuttavia, nonostante l’impegno televisivo, Acunzo è ancora deputato e membro della Commissione. Da qui il presunto conflitto di interessi. Intervistato dal Corriere della Sera, il 46enne attore si è difeso così: “C’è un grande fraintendimento. Io non ho lavorato per la Rai. Ma con la società di produzione cinematografica che poi vende il prodotto, che poi è stato venduto appunto alla Rai. In questo caso il conflitto non c’è. Non ho percepito alcun compenso dalla Rai. Se avessi dovuto votare un provvedimento riguardante un’azienda con cui lavoro direttamente avrei fatto un passo indietro, ma non è questo il caso”.

Il segretario della Commissione Vigilanza della Rai Michele Anzaldi cerca altrove le responsabilità, come ha spiegato: “Acunzo ha sempre fatto l’attore, tutti lo sapevano, c’è scritto nel suo curriculum e tutti l’hanno visto in TV come giardiniere ne ‘I due papi’. È il suo partito che doveva bloccare questo conflitto di interessi e non doveva metterlo lì”.