0 Facebook Belen Rodriguez accarezza il pancino, il commento: “Sì ho fatto la fecondazione artificiale” Spettacolo 13 Febbraio 2021 16:29 Di redazione 2'

Belen Rodriguez appare nel video postato su Instagram proprio adesso. Reggiseno basic beige e culotte nera, posa davanti allo specchio per immortalare il pancino. “Ti aspetto”, così scrive la showgirl sul social, orgogliosa di quella nuova vita che porta dentro di sé, frutto dell’amore con il modello Antonino Spinalbese.

Un sentimento intenso quello scoppiato tra i due la scorsa estate, la coppia infatti da subito si è mostrata unita. L’arrivo della gravidanza per Belen è stato un momento di ulteriore unione per la coppia. Belli, giovani e tanto amati, i social infatti impazziscono per loro e accettano con fervore il video che mostra il pancino condiviso dalla Rodriguez. Tantissimi i cuori dei fans per la loro beniamina.

Belen è incinta di 16 settimane, il pancino è ancora piccolino, la sua felicità è tantissima. Da sempre Belen ha espresso il desiderio di diventare mamma: tra qualche mese potrà abbracciare insieme a Santiago – nato dal matrimonio con il ballerino Stefano De Martino – il neonato (si attendono conferme sul sesso).

Un hater però scrive commenti brutti e lei risponde: “Ho fatto la fecondazione artificiale”. Insomma alle cattiverie l’argentina risponde con ironia.