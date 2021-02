0 Facebook Avvocato della famiglia Vannini replica a Federico Ciontoli: “Perché parla adesso?” Cronaca 12 Febbraio 2021 17:28 Di redazione 1'

Era inevitabile che le parole di Federico Ciontoli non rimanessero inascoltate. In un’ultima intervista il ragazzo aveva detto di aver subito un processo mediatico assieme alla sua famiglia, sottolineando come vivono nella paura di essere fermati da giornalisti alla ricerca di scoop.

La replica della famiglia Vannini a Federico Ciontoli

A replicare alle parole del piccolo di casa Ciontoli ci ha pensato il legale della famiglia Vannini, Celeste Gnazi: “Quel che racconta Federico Ciontoli è smentito dagli atti. Ha citato la questione del sangue di Marco, motivo di imbarazzo del padre Antonio per le dichiarazioni contraddittorie in primo grado. Lo stesso dicasi per la tempistica del gps della vettura a cui fa riferimento. Piuttosto mi chiedo perché si sia messo a esternare proprio adesso e non lo ha fatto prima, quando nel primo Appello la sentenza gli fu favorevole”.

Il legale Gnazi ha poi evitato di commentare il resto dell’intervista: “Sul resto dell’intervista preferisco non commentare”.