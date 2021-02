0 Facebook Serena Rossi e le scene di passione sul set, il compagno vedeva tutto: “Vi spiego come ho fatto” News 11 Febbraio 2021 10:00 Di redazione 2'

Serena Rossi è la protagonista di Mina Settembre, fiction di Rai Uno che sta avendo un successo clamoroso e che andrà in onda per l’ultima volta domenica 14 febbraio. Sul set con la protagonista anche il compagno, Davide Devenuto, conosciuto su un altro set, quello di Un Posto al Sole. I due attori sono insieme da molti anni e hanno un bambino, il piccolo Diego. Entrambi hanno raccontato come è stato girare insieme le scene della serie, soprattutto quelle romantiche e passionali.

Serena Rossi a Tv sorrisi e canzoni ha rivelato: “Prima che andasse in onda ero terrorizzata e non riuscivo a dormire, ora invece sono un ghiro. Mina ora è sommersa di affetto. Il 95% dei commenti che ricevo sono lodi, poi ci sono i commenti buffi come chi ha lanciato la sottoscrizione “Compriamo a Mina un cappotto nuovo, di quello rosso non ne posso più”. Poi ci sono i gruppi che si firmano “le Rossine” o “le bimbe di Serena Rossi”.

In particolare la Rossi sta svelato un retroscena sulla scena di passione girata con il ginecologo Mimmo (interpretato da Giuseppe Zeno): “Quella non ero io ma, una controfigura. Io sono timida per poter fare una scena così“.