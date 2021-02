0 Facebook Paura a Monte di Procida, banditi sequestrano una famiglia e scappano con la refurtiva Cronaca 11 Febbraio 2021 20:31 Di redazione 1'

Paura a Monte di Procida, dove una banda di ladri è entrata in un appartamento nel cuore della notte e ha sequestrato una famiglia e rubato la refurtiva.

Questa notte, intorno alle 2.30, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in Via Panoramica per una rapina. Cinque persone, delle quali una armata armata di pistola, hanno forzato una porta finestra di un’abitazione e svegliato gli abitanti.

Li hanno riuniti in una stanza e tenuti, senza legarli, sotto la sorveglianza di uno dei banditi. Nell’abitazione hanno poi trovato una cassaforte all’interno della quale erano custoditi denaro contante e gioielli.

Dopo circa 20 minuti si sono dileguati con la refurtiva. Fortunatamente nessuna delle vittime del furto è stata ferita. Il danno economico è ancora da quantificare. Sono in corso le indagini a cura della stazione di Monte di Procida e della sezione operativa di Pozzuoli.