Belen Rodriguez incinta, la scelta del nome della bambina: “La coppia ha deciso”

Belen ha confessato di essere incinta e ora si punta sul nome del secondogenito in casa Rodriguez. Qualche giorno fa il giornalista Santo Pirrotta aveva avanazato l’ipotesi Tabita, spiegando che questa era una opzione al vaglio della modella argentina, oggi a Milano circola un altro pettegolezzo: Belu e Antonino Spinalbese avrebbero pensato al nome Celeste, fa sapere il (sempre informatissimo) sito Dagospia. Dai diretti interessati, però, non è ancora arrivata alcuna conferma.

Se per Belen, 36 anni, si tratta del secondo figlio dopo Santiago, avuto nel 2013 dall’ex marito Stefano De Martino (con cui ha rotto a marzo scorso dopo sette anni di relazione), Antonino, 25, si troverà per la prima volta alle prese con la paternità, ma questo non lo spaventa: “Sono già stato padre delle mie due sorelle – ha raccontato il ragazzo nell’ultima intervista rilasciata nella giornata di ieri – Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari smbro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita”.

Per Belen invece questa gravidanza è la seconda, ma tutto è diverso. “Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”.