Stefano De Martino ha già una fidanzata a Napoli: la showgirl ha conquistato il suo cuore
10 Febbraio 2021

Stefano De Martino ha una fidanzata? Non parla della sua vita privata, il ballerino e conduttore che non ha mai nemmeno ufficializzato la separazione da Belen Rodriguez. Oggi l’argentina è felice con Antonino Spinalbese, dal quale aspetta un figlio, come avrà reagito il partenopeo?

A quanto pare il conduttore si starebbe divertendo con una famosa showgirl a Napoli. E si riaccendono così i gossip che lo vogliono vero e proprio dongiovanni.”Stefano De Martino – si legge sul settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana – di passaggio a Napoli per registrare il suo programma Stasera tutto è possibile (in onda ogni martedì in prima serata su Rai Due, ndr), durante una delle stories su Instagram ha inquadrato un panorama fantastico della sua città. Pochi secondi dopo queste immagini – identiche e scattate dalla stessa inquadratura – sono state mostrate da una showgirl che da poco è diventata single. Solo una coincidenza?”.

Non si sa chi sia la showgirl del mistero, ma l’indiscrezione basta per scatenare i pettegolezzi sul fatto che il 31enne napoletano si stia consolando su altri mentre l’ex moglie ha ufficializzato di aspettare il secondo figlio da un altro uomo. Nei mesi scorsi si è parlato di una relazione tra Stefano e la modella Maria Carla Boscono, che però è stata presto pizzicata con l’ex compagno.