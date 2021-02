0 Facebook Coronavirus, il bollettino di oggi: 12.956 nuovi casi e 336 vittime Cronaca 10 Febbraio 2021 17:27 Di redazione 1'

Sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono, invece, 336. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute.

Sono i dati del bollettino diffuso quotidianamente dal Ministero della Salute. Da inizio pandemia in Italia si sono contate 92.338 vittime. Gli attualmente positivi sono ad oggi 410.11. Di questi,388.703 si trovano in isolamento domiciliare, 19.280 sono ricoverati con sintomi, 2.128 sono in terapia intensiva:155 in più rispetto a ieri. 310.994 i tamponi effettuati. Il tasso di positività al virus è pari al 4,2% .