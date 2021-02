0 Facebook Salvatore Esposito sbotta e risponde: “Venite sempre dopo Napoli cari amici” News 10 Febbraio 2021 15:36 Di redazione 2'

Chicago e lo stato del New Jersey si autoproclamano “capitali” della pizza nel mondo. Durante il National Pizza Day, la festa statunitense dedicata al famoso piatto napoletano, le due città hanno dichiarato di essere le migliori nella realizzazione della pietanza.

Salvatore Esposito sbotta e risponde: “Venite sempre dopo Napoli cari amici”

Immediatamente sono arrivate le polemiche e le risposte ironiche da parte del popolo partenopeo. In America la pizza è uno dei piatti più popolari e omaggiato, tanto da avere un giorno dedicato: il 9 febbraio. Il 93% degli americani la mangia almeno una volta al mese, generando un business da circa 35 miliardi di euro.

Anche in Italia esiste la Giornata Mondiale della Vera Pizza Napoletana, istituita il 17 gennaio. Mentre in Italia la giornata della pizza passa abbastanza inosservata, negli Stati Uniti è veramente una grande occasione di festa.

Tra i Twitter polemici rispetto all’autonomina delle due città americane, non è passato inosservato quello del napoletano Salvatore Esposito. La star di Gomorra che ha scritto: “After Napoli my US friends”. Bravi a fare la pizza si, ma sempre dopo i napoletani.

IL TEWWT DI SALVATORE ESPOSITO