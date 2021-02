0 Facebook Meteo Napoli, in arrivo Burian: temperature in picchiata e neve in città Meteo 10 Febbraio 2021 15:53 Di redazione 3'

Arriva dagli Urali e si chiama Burian il vento che tra meno di 48 ore sferzera’ l’Italia portando gelo e neve anche a quote basse. A prevederlo e’ il sito Meteo.it, secondo cui “il repentino crollo delle temperature sara’ accompagnato dall’arrivo di una perturbazione e dalla formazione di un vortice ciclonico”.

I primi segnali di un cambio radicale della circolazione atmosferica si faranno vedere gia’ giovedi’ pomeriggio quando i venti freddi provenienti dalle steppe russe-siberiane inizieranno ad affluire sul medio e alto Adriatico. Sara’ pero’ da venerdi’ che il Burian dilaghera’ gradualmente su tutta Italia. “Un fronte instabile – spiegano gli esperti del sito – scorrera’ dal Nordovest verso il Centro-Sud con fiocchi di neve in pianura dapprima sul Piemonte, sul pavese e sull’Emilia occidentale, ed entro sera anche su molte citta’ della Toscana come Firenze, Lucca, Pistoia, Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno. In tarda serata il maltempo raggiungera’ il Sud e il resto del Centro con nevicate possibili fin sulle coste adriatiche e sopra i 2-300 metri sulle regioni meridionali peninsulari”.

Quando arriva il freddo a Napoli

Sabato l’irruzione del Burian “dara’ vita a un vortice ciclonico sul basso Mar Tirreno: temporali saranno possibili sul medio Adriatico e su tutto il Sud con la neve che scendera’ gradualmente fin sulle coste adriatiche dall’Abruzzo alla Puglia, in Campania fino a Napoli e Salerno, su tutta la Basilicata e in Calabria sopra i 200-400 metri circa”. Sul resto delle regioni, protagonista il gelo con temperature che di giorno a stento saliranno sopra lo zero e di notte scenderanno diffusamente sotto. Domenica l’Italia sara’ sferzata dal vento siberiano e da un freddo tagliente, ma “il sole sara’ prevalente su gran parte delle regioni: la neve potra’ ancora cadere sulle regioni adriatiche centrali e fin sulle coste e inoltre in Sicilia su palermitano e messinese con quote prossime alle coste e in Calabria, specie sul crotonese”.

L’arrivo di Burian a Napoli

Il meteo Napoli nello specifico gli effetti di Burian cominceranno a farsi sentire da venerdì, momento in cui le minime arriveranno a 6° e le massime a 12°. Ma è a partire da sabato che le temperature scenderanno in picchiata toccando i 2° di minime e 6° di massime. In questa giornata oltre i rovesci, potrebbero esserci nevicate anche in città. Domenica il termometro arriverà a -3° e resterà basso per tutto il corso della settimana successiva.