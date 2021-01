0 Facebook Anna Tatangelo, il retroscena sulla rottura con Gigi D’Alessio: “A letto senza parlarci” Spettacolo 27 Gennaio 2021 16:47 Di redazione 2'

Anche se è passato già molto tempo dalla loro rottura, si continua a discutere della separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La coppia, dopo una precedente divisione, aveva deciso di riprovarci, finché non si è lasciata definitivamente.

Cosa è accaduto tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

L’annuncio congiunto colpì i fan della coppia, che avevano la speranza di un nuovo riavvicinamento. Riavvicinamento che non è avvenuto. Da un’intervista di Anna Tatangelo su Vanity Fair emerge un retroscena su quella che è stata sicuramente una delle separazioni più discusse.

Perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati?

La Tatangelo, parlando della rottura con Gigi D’Alessio, ha raccontato che lei e il cantante napoletano non parlavano più da tempo e litigavano molto spesso: “Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano.