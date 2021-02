0 Facebook Furiosa lite da Giletti, tra De Magistris e Mastella volano insulti: “Bugiardo e farabutto” Lite da Giletti tra De Magistris e Mastella. Il Sindaco di Napoli e il Sindaco di Benevento hanno avuto un litigio in studio a 'Non è l'Arena' Politica 8 Febbraio 2021 16:05 Di redazione 2'

Lo scontro tra procure e il caos che ha travolto il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) sono stati gli argomenti principali dell’ultima puntata di Non è l’Arena, ieri sera in onda su La7. Ospiti di Massimo Giletti, il Pm Luca Palamara e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

I due ex colleghi si sono confrontati in generale sul tema. In particolare Palamara ha spiegato quello che ha scritto e pubblicato nel suo libro appena uscito nelle librerie. Al suo interno sono stati descritti i giochi di potere che hanno caratterizzato il mondo della magistratura e il rapporto tra quest’ultima e la politica.

Lite da Giletti tra De Magistris e Mastella

Nello specifico, invece, De Magistris ha parlato della propria vicenda giudiziaria risalente al 2008. All’epoca il Sindaco di Napoli era magistrato presso la Procura di Catanzaro ed era titolare di alcune inchieste che finirono nella bufera. Fascicoli che portarono la Procura calabrese a scontrarsi con quella di Salerno.

Una di quelle indagini, guidate da De Magistris, riguardò l’allora Governo Prodi e il suo Ministro della Giustizia Clemente Mastella che fu indagato insieme al Presidente del Consiglio. Durante il dibattito è intervenuto in studio, collegato al telefono, il Sindaco di Benevento che ha avuto un litigio proprio con il primo cittadino di Napoli: “Bugiardo, farabutto!“.