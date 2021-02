0 Facebook Sabato di sole a Napoli, la città si riempie: boom di persone per strada Cronaca 6 Febbraio 2021 14:50 Di redazione 1'

Un sabato che sembra quasi l’inizio di primavera e Napoli si riempie di gente. Complice la collocazione della Campania in zona gialla, sono tantissime le persone che hanno approfittato delle temperature miti per godersi una giornata all’aperto.

Boom di presenze a Napoli

Così dal lungomare a Posillipo, dal Centro Storico al Vomero, la città è piena di gente. Boom di presenze in ristoranti e bar, a cui è consentito restare aperti esclusivamente fino alle 18. Tanti anche i bambini travestiti per Carnevale, che sfilano per le vie cittadine.

Insomma Napoli questo sabato di febbraio pullula di gente da ogni parte. Le massicce presenze in strada hanno creato anche problemi al traffico veicolare, diverse zone sono letteralmente paralizzate. Tante persone anche a Miseno e Bacoli.