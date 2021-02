0 Facebook Che rapporto c’è tra Fabrizio Corona e Asia Argento: “Viene a casa mia a dormire con me” Spettacolo 6 Febbraio 2021 14:32 Di redazione 2'

Da tempo si vociferava di un ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Asia Argento, i due tempo fa avevano avuto una relazione e ultimamente sono apparsi più volte sui social assieme. Addirittura su Instagram era stato condiviso un bacio, che aveva infatti alimentato i rumors di una passione ritrovata tra i due.

Corona e Asia Argento stanno assieme?

A confessare che rapporto c’è è stato Fabrizio Corona, che in un’intervista su Novella 2000 ha raccontato che Asia va più volte a trovarlo a casa e passano la notte assieme: “Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me“.

Corona ha poi spiegato che non sono fidanzati, ma che si vogliono molto bene e per ora si vivono liberamente: “Detesto il termine trombamici, come dicono i più, quel termine indica due persone […] che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme pur di appagare l’istinto. Non è il nostro caso. Ma nemmeno siamo fidanzati. Alla mia età, a quasi 50 anni […] accetti quello che arriva. Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere. Diciamo che siamo amici con turbamento”.