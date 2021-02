0 Facebook Lutto ad Afragola, scomparsa Pupetta: storica pescivendola amata da tutti Afragola 6 Febbraio 2021 13:34 Di redazione 1'

Una triste perdita ha colpito il comune di Afragola, è deceduta Chiara Guarino. Conosciuta da tutti con il nome di Pupetta, era una storica pescivendola amata dall’intera comunità. A riportare la notizia è stato il giornale Nano Tv.

Afragola piange Pupetta

Pupetta lavorava con il carretto del pesce da quando aveva 6 anni, accompagnava il papà Francesco e fin da bambina ha appreso l’arte di questo mestiere. Aveva sempre un sorriso o una battuta per tutti.

In molti ricordano la sua voce che echeggiava per le strade di Afragola. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Pupetta.