Dramma a Nocera Inferiore, Luca Buonocore muore a 19 anni in un incidente Cronaca 6 Febbraio 2021

Si chiamava Luca Buonocore il giovane di 19 anni che ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto questa notte sull’A3. Il ragazzo era in un’auto con alcuni amici quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, l’auto si è schiantata.

Sul posto sono giunte tre ambulanze, gli amici di Luca sono stati tutti trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. Per il 19enne, invece, non c’è stato nulla da fare, purtroppo è deceduto praticamente sul colpo.

La notizia della scomparsa di Luca Buonocore ha sconvolto l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici che non riescono a credere a questa tragedia: “Non avrei mai pensato di fare un post del genere, troppo presto, troppo. Amico mio ti voglio bene, guardaci e guidaci da lassù, qui ci pensiamo noi. Ciao uagliò”, “Porterai via un pezzo di noi, ciao amico mio”, questi e molti altri i messaggi per il ragazzo.