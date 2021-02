0 Facebook Tragedia a Napoli, muore la giovanissima Maria: aveva 15 anni Cronaca 5 Febbraio 2021 19:28 Di Fabiana Coppola 1'

I Quartieri Spagnoli di Napoli sono stati travolti da un dramma immenso. Si è spenta la giovanissima Maria, aveva soli 15 anni.

La ragazzina era affetta da un male incurabile. Tantissimi i commenti di cordoglio per Maria, che sognava da grande di fare l’estetista..”.

Come riporta Internapoli, questi sono i messaggi degli utenti: “Mi hai spaccato il cuore, vola vola più in altro che puoi adesso. Sei un angelo bellissimo. “R.i.p.piccolo angelo eri bellissima dai tanta forza ai tuoi genitori”. “Eri così solare e bella .. riposa in pace piccola”. “Non si può capire un dolore atroce vederti dentro quella bara così piccola riposa in pace Maria”. “Dio sceglie sempre le persone migliori, anche se questa è un età che la vita inizia a sorridere.R.I.P tesoro,ti porteremo sempre nel nostro cuore”.