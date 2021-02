0 Facebook Napoli, vasto incendio nella notte in Villa Comunale Cronaca 5 Febbraio 2021 09:37 Di redazione 1'

Paura a Napoli, un vasto incendio è divampato questa notte nella Villa Comunale, alla Riviera di Chiaia. Le fiamme in poco tempo sono diventate molto alte, tanto da essere viste anche a diverse centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo. Secondo quanto riferito dalla Questura, il custode ha sollecitato l’intervento dei caschi rossi e della Polizia perché ha notato che una palma aveva preso fuoco.

I pompieri hanno domato le fiamme nel giro di pochi minuti. Non è esclusa l’ipotesi dolosa così come quella che a provocare l’incendio possa essere stata una sigaretta spenta male. Il custode riferisce di non aver visto nessuno appiccare il fuoco.

Video di Annamaria Piromallo