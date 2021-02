0 Facebook Napoli, lutto ai Quartieri Spagnoli: addio a Luisa ‘a salumera Cronaca 5 Febbraio 2021 08:54 Di redazione 1'

Lutto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli. Si è spenta Luisa Vitolo donna amata e conosciuta da tutti nella zona.

Napoli, lutto ai Quartieri Spagnoli: addio a Luisa ‘a salumera

La signora, nota a tutti come Luisa ‘a salumera era parte viva del quartiere. Tutti la ricordano come una grande lavoratrice, sempre gentile e pronta ad elargire grandi sorrisi a chiunque incontrava per i vicoli della zona.Considerata parte della vita di tutti quelli che animano e frequentano i Quartieri Spagnoli.

Vedova di Antimo Silvestre, la signora Luisa era ben voluta da tutti per la sua gentilezza. A dare la triste notizia della sua scomparsa è stata la pagina Quartieri Spagnoli. “Un forte abbraccio alla famiglia Silvestre, per la perdita della cara Luisa Vitolo detta Luisa a salumer (vedova Silvestre Antimo)”.

