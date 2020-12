0 Facebook Antonio Logli scrive una lettera a Roberta Ragusa, l’appello a Pomeriggio Cinque Cronaca 2 Dicembre 2020 13:51 Di redazione 1'

Antonio Logli torna a parlare. L’uomo, accusato dell’omicidio della moglie, Roberta Ragusa e dell’occultamento del suo cadavere, ha inviato una lettera al programma di Barbara D’Urso.

Lettera di Antonio Logli a Pomeriggio Cinque

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque la conduttrice ha letto in diretta una missiva di Logli in cui fa un appello a Roberta Ragusa, chiedendole di tornare a casa. L’uomo si è sempre dichiarato innocente. “Continuano a ripetere che sono un assassino, ma io ho fatto mille appelli perché Roberta torni a casa. Manca a tutti noi, soprattutto ai nostri figli Daniele e Alessia. Se lei tornasse, le cose si sistemerebbero per tutti quanti. Mi appello al tuo pubblico. Spero che Roberta possa sentire questo grido di dolore, io sono innocente“, queste le parole di Logli.

La D’Urso dopo aver letto quanto scritto da Logli, ha commentato: “Un appello bizzarro, noi crediamo alla Procura, ma diamo la possibilità di parola”.