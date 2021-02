0 Facebook Francesca Fioretti ritrova l’amore dopo Astori, la bella napoletana ha un nuovo compagno Spettacolo 3 Febbraio 2021 12:24 Di redazione 2'

Sono passati tre anni da quel terribile 18 marzo in cui morì Davide Astori. La vita di Francesca Fioretti e della sua bambina Victoria da quel giorno è cambiata per sempre. La show girl napoletana a piccoli passi ha provato ad andare avanti, ha sempre detto che doveva rialzarsi per il bene di sua figlia.

Chi è il nuovo compagno di Francesca Fioretti

Oggi è tornata a sorridere al fianco di Aleksandar Kolarov, calciatore dell’Inter. La coppia è stata pizzicata da Chi mentre si scambia un bacio appassionato a Milano. Lui, classe 1985, è originario della Serbia e ha sempre parlato della sua infanzia difficile in un paese tramortito dalle bombe. Separato dalla prima moglie, con la quale ha avuto due figli, pare che abbia ritrovato l’amore proprio al fianco della Fioretti.

Aleskandar e Francesca sono stati avvistati in giro per Milano, il paparazzo ha poi immortalato il momento dei saluti alla stazione, dove il difensore ha accompagnato la show girl che è rientrata a Firenze. Nonostante la Fioretti sia tornata a sorridere, non dimentica Davide Astori. Proprio alla vigilia dell’udienza sulle cause della morte del capitano della Fiorentina, Francesca aveva condiviso un lungo post su Instagram in cui ha detto che avrebbe partecipato al procedimento, perché è il momento di conoscere la verità.