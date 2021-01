0 Facebook Coronavirus, in Italia 11.252 nuovi casi e 237 decessi: oltre 2milioni di guariti Cronaca 31 Gennaio 2021 17:54 Di redazione 1'

Sono 11.252 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 213.364 tamponi, 237 i decessi. Il tasso di positivita’ e’ al 5,2%. Ieri i casi erano stati 12.715 per 298.010 test e 421 i morti. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Numero delle vittime in Italia

Ha superato quota due milioni il numero di pazienti guariti dal Coronavirus in Italia. Con i 20.396 delle ultime 24 ore il totale è ora 2.010.548. Il dato sulle vittime è il più basso del 2021. Oltre al numero di contagi, come sempre nei weekend, è in calo anche il numero dei tamponi: 213.364. Il tasso di positività sale al 5,3%.

Le regioni più colpite, in base ai dati del ministero della Salute sono per il 31 gennaio la Lombardia (+1.438) e la Campania (+1.401).