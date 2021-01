0 Facebook Covid, cardinale Sepe negativo al tampone: lascia ospedale Cronaca 30 Gennaio 2021 14:47 Di redazione 1'

Il cardinale Crescenzio Sepe è guarito dal Covid-19. Il presule è risultato negativo al tampone e questa mattina ha lasciato l’ospedale Cotugno di Napoli dove era stato ricoverato lo scorso 22 gennaio per un principio di polmonite interstiziale.

Il cardinale si è recato nella sua nuova abitazione diocesana di Capodimonte dove osserverà un periodo di convalescenza. Per questo motivo – rende noto la Curia di Napoli – non potrà partecipare alla celebrazione per l’ingresso in Diocesi del nuovo arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, che si terrà nel Duomo di Napoli martedì 2 febbraio alle ore 17.