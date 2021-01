0 Facebook Uccide la compagna e il figlio di 5 anni: chi è l’autore dell’orrore di Carmagnola Cronaca 29 Gennaio 2021 10:11 Di redazione 2'

Orrore a Carmagnola, in provincia di Torino. Un uomo di 39 anni, Alexandro Vito Riccio, ha ucciso la moglie e il figlio di cinque anni per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. Il duplice omicidio è avvenuto intorno alle tre della notte tra giovedì 28 e venerdì 29 in un edificio in via Barbaroux.

La compagna dell’uomo, Teodora Casasanta, operatrice socio sanitaria, aveva la sua stessa età. Pare che, secondo le prime notizie, la donna avesse comunicato l’intenzione di lasciare il compagno e così Ricco avrebbe deciso di colpirla mortalmente con oggetti contundenti da taglio. Solo in un secondo momento avrebbe sgozzato anche il figlio Ludovico. A quel punto ha scritto un biglietto e si è lanciato dal balcone, dal secondo piano, nel tentativo di togliersi la vita.

L’uomo è ora ricoverato al Cto di Torino, in stato di arresto, ma non è in pericolo di vita, piantonato dagli carabinieri intervenuti su segnalazione di un vicino di casa, svegliato nel cuore della notte dalle urla. Sono in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Comando provinciale. Secondo le prime informazioni, l’uomo non risulta avere precedenti per violenze contro la moglie né, secondo quanto riferiscono i militari, era stato segnalato in precedenza per maltrattamenti.