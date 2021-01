0 Facebook Dramma nel Cilento, è in auto con un uomo: donna di 49 anni si sente male e muore Cronaca 29 Gennaio 2021 11:44 Di redazione 1'

Un malore che non le ha lasciato scampo. E’ deceduta così una donna di 49 anni a Trentinara, in Cilento. Era in auto con un uomo sul monte Vesole, quando improvvisamente si è sentita male e ha perso i sensi.

L’uomo che era con lei ha immediatamente allertato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Inutili i tentativi di rianimarla. La donna, separata con figli, era con un amico in un luogo frequentato generalmente dalle coppie. La tragedia è avvenuta nella notte di giovedì.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Capaccio, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avvisato il magistrato di turno. Il medico legale ha effettuato un esame esterno sulla salma. La notizia della scomparsa della donna si è diffusa velocemente nella comunità di Trentinara, dove la 49enne era molto conosciuta.