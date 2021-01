0 Facebook Lutto a Napoli, Agelo D’Ambrosio muore a soli 52 anni Cronaca 29 Gennaio 2021 16:34 Di redazione 1'

Lutto a Napoli, per la prematura morte di Angelo D’Ambrosio, stroncato dal Covid a soli 52 anni. Il quartiere San Pietro a Patierno, nell’area Nord della città, piange per la scomparsa di un uomo amato e rispettato da tutti.

’Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. Una collega di Angelo scrive. “Non ci sono parole mancherai davvero tanto e la tristezza che lasci oggi è immensa, hai dimostrato che nel lavoro a volte si trovano anche amici e non solo colleghi….r.i.p. caro amico Angelo D’Ambrosio non verrai sicuramente mai dimenticato un abbraccio vero e grazie di avermi regalato la tua amicizia”.

“Una persona dal cuore nobile e gentile di cui si può avere solo tanta stima e affetto…in te c’era il significato della parola rispetto ed educazione e sentirti parlare capivi di quando tu meritavi di più”, si legge ancora su Facebook.