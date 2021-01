0 Facebook A 22 anni distrugge e fa razzia del distributore, poi pubblica tutto su Tik Tok: “Giovane criminale!” Cronaca 29 Gennaio 2021 16:41 Di redazione 1'

Un video diventato virale e che ha ‘superato’ i confini di Tik Tok per andare alla conquista di altri social, in particolare di Instagram. A diffonderlo il Consigliere regionale Severino Nappi (in quota Lega) che lo ha divulgato attraverso una nota per la stampa.

Protagonista un giovane di 22 anni che nel filmato, originariamente pubblicato da lui stesso, è intento a distruggere e razziare un distributore elettronico di cibo e bevande. Scatenate le polemiche sul web a commento del video.

Il post di Severino Nappi –

Guardate questo video. È stato pubblicato su Tik Tok da un ragazzo di 22 anni che si è macchiato del reato di furto con scasso. Secondo voi è normale che una piattaforma accetti simili contenuti? È possibile che non si metta un freno a queste forme di violenza e illegalità? Da napoletano e da cittadino sono offeso e indignato. Tutta la mia solidarietà al commerciante colpito da questo criminale!