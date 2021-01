0 Facebook I tifosi del Napoli da Gattuso e Insigne: “Stai sereno, apri gli occhi” Confronto tra i tifosi con Insigne e Gattuso. Una delegazione della tifoseria organizzata del Napoli a colloquio con il mister e il capitano azzurri Calcio Napoli 28 Gennaio 2021 09:34 Di redazione 1'

Il video ha fatto, a partire dalla tarda serata di ieri, il giro delle chat e dei social diventando virale sul web. Le immagini hanno mostrato un breve incontro, un piccolo confronto tra una delegazione dei tifosi del Napoli con Gennaro Gattuso e Lorenzo Insigne.

Un modo come un altro per chiarire la situazione difficile che sta attraversando la squadra azzurra. I tifosi del Napoli hanno ribadito il loro supporto incondizionato ai giocatori e a Insigne: “Noi siamo orgogliosi che tu sia il capitano“.

Confronto tra i tifosi con Insigne e Gattuso

Poi la domanda a Gattuso: “Mister lei ci crede in questa squadra“, l’allenatore azzurro non ha avuto dubbi: “Io ho un gruppo molto forte“. Infine l’ultima battuta con Insigne: “Lorenzo tu qua se a a casa tua, sei il padrone. Non farti condizionare, stai sereno e apri gli occhi quando tiri i rigori“.