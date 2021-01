0 Facebook Dramma a San Prisco, trovato il corpo senza vita di un 41enne Cronaca 28 Gennaio 2021 17:01 Di redazione 1'

Dramma a San Prisco, nel Casertano, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. La vittima, Massimo Santonastaso, è un operaio del luogo di 41 anni. Il cadavere è stato trovato con una corda stretta intorno al collo, nelle campagne a ridosso del Viale dello Sport.

Immediato l’intervento dei medici del 118, che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo. Sul luogo della tragedia sono giunte le forze dell’ordine che hanno avviato le prime indagini. Sul corpo è stata disposta l’autopsia per verificare le cause del decesso. La notizia della prematura morte di Massimo ha sconvolto l’intera comunità.