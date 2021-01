0 Facebook Agguato a Forcella, De Tommaso confessa: “O Nannone ha ucciso Giuliani” 'O Nannone ha ucciso Oreste Giuliani. L'ex capo ultra dei Mastiffs detto 'a Carogna ha chiarito agli inquirenti l'agguato ai danni del giovane Cronaca 28 Gennaio 2021 16:59 Di redazione 1'

È stato ucciso a sangue freddo, senza pietà. Aveva 20 anni ed era in sella ad uno scooter. Viaggiava in compagnia per le strade del centro storico. All’improvviso un altro motociclo con due ragazzi a bordo si è fermato davanti a loro.

Il più giovane è sceso, ha estratto un’arma e una volta puntata la pistola in faccia al 20enne ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco uccidendolo. La vittima si chiamava Oreste Giuliani (già noto ale forze dell’ordine), fu ammazzato nel luglio del 2015.

‘O Nannone ha ucciso Oreste Giuliani

Siamo a Napoli in piena faida di Forcella. Quella che ha visto protagonisti la Paranza dei bimbi, i Sibillo, i Giuliano e i Buonerba (supportati dal clan Mazzarella) contendersi le attività illecite del quartiere.

Oggi la svolta. Come riportato da Il Roma, il collaboratore di giustizia ed ex capo ultra Gennaro De Tommaso – alias ‘a Carogna – ha raccontato agli inquirenti che ad aver ordinato l’omicidio è stato il baby boss Emanuele Sibillo. A commetterlo il baby killer Antonio Napoletano detto ‘o Nannone.